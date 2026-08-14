Эксперт объяснил, почему бензин "Евро-3" не навредит большинству авто

Возвращение бензина класса "Евро-3" не приведет к негативным последствиям для большинства автомобилей в России. Такое мнение выразил автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, производство и продажа такого топлива прекратились более 10 лет назад, однако автомобили, способные работать на бензине "Евро-3", продолжали выпускать и ввозить в Россию и позднее.

Эксперт отметил, что для подавляющего большинства российского автопарка разрешение на производство бензина "Евро-3" не создаст проблем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.