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14 августа, 13:30

Транспорт

Эксперт объяснил, почему бензин "Евро-3" не навредит большинству авто

Эксперт объяснил, почему бензин "Евро-3" не навредит большинству авто

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Возвращение бензина класса "Евро-3" не приведет к негативным последствиям для большинства автомобилей в России. Такое мнение выразил автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, производство и продажа такого топлива прекратились более 10 лет назад, однако автомобили, способные работать на бензине "Евро-3", продолжали выпускать и ввозить в Россию и позднее.

Эксперт отметил, что для подавляющего большинства российского автопарка разрешение на производство бензина "Евро-3" не создаст проблем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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