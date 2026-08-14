Наклонный ход начали строить на станции столичного метро "Достоевская"

На площадке строительства станции "Достоевская" метро Москвы приступили к созданию наклонного хода. Это эскалаторный тоннель длиной почти 100 метров, который соединит подземную станцию с вестибюлем.

Работы идут в сложных гидрогеологических условиях и вручную. Строители используют горный способ проходки из-за большой глубины, плотной застройки и насыщенности коммуникаций в центре Москвы.

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