Временные ограничения движения введут в районе "Лужников" 15 августа

Временные ограничения движения введут 15 августа на нескольких улицах в районе стадиона "Лужники" в связи с проведением концерта. С 08:00 и до окончания мероприятия закроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

С 20:00 будет запрещен проезд на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой. С 00:00 и до окончания мероприятия будет запрещена парковка. Водителям рекомендуется планировать маршрут заранее.

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