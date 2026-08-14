Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО

В ТиНАО за два года запустят 18 автобусных маршрутов. Об этом в личном блоге написал Сергей Собянин. Маршруты свяжут малые населенные пункты с крупными поселениями, социальными объектами, станциями метро, МЦД и железной дороги.

Первые восемь маршрутов выйдут на линии в начале осени и охватят населенные пункты с населением свыше 20 тысяч человек. Пассажиры смогут сделать бесплатные пересадки на экспрессы до метро или со скидкой доехать до станций МЦД и железной дороги.

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