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14 августа, 10:30

Мэр Москвы

Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО

Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО

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В ТиНАО за два года запустят 18 автобусных маршрутов. Об этом в личном блоге написал Сергей Собянин. Маршруты свяжут малые населенные пункты с крупными поселениями, социальными объектами, станциями метро, МЦД и железной дороги.

Первые восемь маршрутов выйдут на линии в начале осени и охватят населенные пункты с населением свыше 20 тысяч человек. Пассажиры смогут сделать бесплатные пересадки на экспрессы до метро или со скидкой доехать до станций МЦД и железной дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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