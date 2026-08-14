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14 августа, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 августа

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 августа

Плановые работы на Волоколамском шоссе могут осложнить движение

График электричек Казанского направления МЖД изменится 15 и 17 августа

Временные ограничения движения введут в районе "Лужников" 15 августа

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В настоящее время дороги в Москве свободны. Об этом рассказал ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волоколамском шоссе и на шоссе Энтузиастов, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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