В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 августа

В настоящее время дороги в Москве свободны. Об этом рассказал ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волоколамском шоссе и на шоссе Энтузиастов, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут аварии на магистралях при выезде из города.

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