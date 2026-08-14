Собянин: в Москве в этом году высадят около 10 тыс деревьев

Более 10 тысяч деревьев высадят в Москве этой осенью. О планах по озеленению городских улиц рассказал Сергей Собянин.

Работы традиционно проводятся в ноябре, когда растения легче переносят транспортировку и пересадку. За зиму они адаптируются на новых местах, а следующим летом москвичи смогут укрываться под их кронами.

В прошлом году в городе высадили около 12 тысяч крупномерных деревьев. Для озеленения выбирают взрослые деревья возрастом от 10 до 25 лет и высотой от 4 до 8 метров.

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