14 августа, 08:30Мэр Москвы
Собянин: в Москве в этом году высадят около 10 тыс деревьев
Более 10 тысяч деревьев высадят в Москве этой осенью. О планах по озеленению городских улиц рассказал Сергей Собянин.
Работы традиционно проводятся в ноябре, когда растения легче переносят транспортировку и пересадку. За зиму они адаптируются на новых местах, а следующим летом москвичи смогут укрываться под их кронами.
В прошлом году в городе высадили около 12 тысяч крупномерных деревьев. Для озеленения выбирают взрослые деревья возрастом от 10 до 25 лет и высотой от 4 до 8 метров.
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