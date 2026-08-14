В Минпросвещения РФ предложили ограничить школьникам время на домашнее задание

Время на выполнение домашнего задания школьниками предложили ограничить в Минпросвещения РФ. Ученики вторых и третьих классов не должны проводить за учебниками более 1,5 часа.

В четвертом и пятом классах время увеличится до 2 часов. На следующие два года продолжительность домашних заданий составит 2,5 часа. Старшеклассники смогут заниматься до 3,5 часа.

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