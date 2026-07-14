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Новости

14 июля, 12:30

Город

ВДНХ готовится принять фестиваль "ПроДвижение" с экспозицией из 300 автомобилей

ВДНХ готовится принять фестиваль "ПроДвижение" с экспозицией из 300 автомобилей

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На ВДНХ начали подготовку к проведению фестиваля "ПроДвижение", посвященного истории и будущему автомобильной техники. Гостей ждет экспозиция из более чем 300 автомобилей разных эпох, включая исторические машины, редкие суперкары и автомобили будущего.

Коллекционеры смогут подать заявку на участие и представить свои уникальные автомобили. Организаторы планируют собрать около 100 таких машин, на участие уже поступило 115 заявок, 75 из них одобрили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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