ВДНХ готовится принять фестиваль "ПроДвижение" с экспозицией из 300 автомобилей

На ВДНХ начали подготовку к проведению фестиваля "ПроДвижение", посвященного истории и будущему автомобильной техники. Гостей ждет экспозиция из более чем 300 автомобилей разных эпох, включая исторические машины, редкие суперкары и автомобили будущего.

Коллекционеры смогут подать заявку на участие и представить свои уникальные автомобили. Организаторы планируют собрать около 100 таких машин, на участие уже поступило 115 заявок, 75 из них одобрили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.