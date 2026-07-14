Психолог назвала признаки человека, который находится под влиянием мошенников

Человек, который попал под влияние мошенников, может стать раздражительным, замкнутым и перестать выпускать телефон из рук. Об этом рассказала психолог и эксперт по безопасности Вера Дегтярева.

По словам эксперта, одним из первых признаков является изменение поведения. Человек начинает злиться на вопросы, больше уходить в себя и не позволяет другим пользоваться своим телефоном.

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