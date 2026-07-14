ФСБ отслеживала маршрут доставки дронов в РФ для теракта на оборонном предприятии

ФСБ контролировала процесс логистики и доставки беспилотников в Россию, а также маршрут их перемещения через Братиславу, Словакию, Польшу и Беларусь для подготовки теракта на оборонном предприятии в Подмосковье.

По версии следствия, одного из участников подготовки атаки завербовали через мессенджер под предлогом работы по укладке плитки. Позже ему предложили забрать в Подмосковье неизвестного человека и перевезти его, а в ангаре он обнаружил спрятанные между плиткой беспилотники и взрывчатку.

Всего ФСБ обнаружила 35 FPV-дронов, оснащенных боевой частью массой 4 килограмма. Для камуфляжа БПЛА использовали упаковки испанской керамической плитки, а сами дроны были оснащены системой управления канадской разработки, которая позволяла противодействовать средствам электронной борьбы.

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