Более 80% внутренних поездок россияне будут планировать онлайн к 2036 году

Более 80% внутренних поездок в России к 2036 году будут планировать онлайн, прогнозируют эксперты. Для организации путешествий россияне все чаще используют отечественные цифровые платформы.

Ими также пользуются иностранные туристы. По данным "Яндекс Путешествий", 54% зарубежных гостей сервиса составляют граждане Китая, 14% приезжают из Турции и 12% – из Индии.

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