В РСТ усомнились в проблемах с оплатой отдыха на Мальдивах

Слухи о проблемах с оплатой отдыха на Мальдивах вызывают сомнения, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Ранее пользователи соцсетей сообщали, что крупнейший банк архипелага перестал принимать безналичные платежи от россиян.

Еще одна жалоба туристов связана с ростом стоимости туров после бронирования. По словам отдыхающих, цена может увеличиться на сотни тысяч рублей.

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