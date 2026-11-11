11 ноября, 23:30Туризм
В РСТ усомнились в проблемах с оплатой отдыха на Мальдивах
Слухи о проблемах с оплатой отдыха на Мальдивах вызывают сомнения, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Ранее пользователи соцсетей сообщали, что крупнейший банк архипелага перестал принимать безналичные платежи от россиян.
Еще одна жалоба туристов связана с ростом стоимости туров после бронирования. По словам отдыхающих, цена может увеличиться на сотни тысяч рублей.
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