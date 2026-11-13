Учителям в России начнут присваивать звание "Ветеран труда" после 25 лет работы. Соответствующий проект постановления планируют внести в правительство 16 ноября.

Для культурного и профессионального развития учителя получат право на бесплатное посещение музеев не реже раза в месяц. Также им будет гарантирована бесплатная юридическая помощь по профессиональным и трудовым вопросам, включая защиту социальных гарантий.

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