Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 13 октября

В Сети появилось видео аварии на улице Хачатуряна в Отрадном. Там одна машина столкнулась с другой на светофоре. В результате один из автомобилей вылетел на пешеходный переход, по которому шли люди. Травмы получили три человека.

Кроме того, этим вечером столичный регион погружается в туман. Причина – высокая влажность и перепады температуры. Особенно туман заметен в Подмосковье.

В аэропорту Внуково заявили, что работают штатно, но в очень сложных метеоусловиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

