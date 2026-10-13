13 октября, 21:00Происшествия
Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 13 октября
В Сети появилось видео аварии на улице Хачатуряна в Отрадном. Там одна машина столкнулась с другой на светофоре. В результате один из автомобилей вылетел на пешеходный переход, по которому шли люди. Травмы получили три человека.
Кроме того, этим вечером столичный регион погружается в туман. Причина – высокая влажность и перепады температуры. Особенно туман заметен в Подмосковье.
В аэропорту Внуково заявили, что работают штатно, но в очень сложных метеоусловиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.