В Москве открылся 12-й городской съезд педиатров, который объединил столичных врачей, специалистов из других регионов России и зарубежных стран. Главная тема встречи "Трудный диагноз в педиатрии" касается современных методов диагностики и лечения детей.

По словам главного врача детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой, профессора Исмаила Османова, участники представят результаты клинических и научных исследований, которые внедряют в практику ведущих больниц Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.