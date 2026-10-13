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Новости

13 октября, 14:45

Технологии

Песков назвал преждевременным обсуждение компенсаций после сбоя "Яндекса"

Песков назвал преждевременным обсуждение компенсаций после сбоя "Яндекса"

"Яндекс" экстренно принял меры для ликвидации последствий атак на его дата-центры

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Говорить о механизмах компенсации возможных финансовых потерь пользователей сервисов "Яндекса" пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, компания столкнулась с трудностями после атаки и экстренно принимает меры для ликвидации ее последствий. Песков также сообщил, что ситуация обсуждается в правительстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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