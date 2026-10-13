13 октября, 14:45Технологии
Песков назвал преждевременным обсуждение компенсаций после сбоя "Яндекса"
Говорить о механизмах компенсации возможных финансовых потерь пользователей сервисов "Яндекса" пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, компания столкнулась с трудностями после атаки и экстренно принимает меры для ликвидации ее последствий. Песков также сообщил, что ситуация обсуждается в правительстве.
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