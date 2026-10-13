Столичные аэропорты ввели временные ограничения. Внуково, Жуковский и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Отменено и задержано порядка 150 рейсов. Некоторые самолеты, летевшие в столицу, развернулись и возвращаются обратно. Статус необходимого рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.