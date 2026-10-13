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13 октября, 08:00

Безопасность

Мошенники стали запугивать жертв отменой детских пособий

Мошенники стали запугивать жертв отменой детских пособий

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Мошенники в России стали запугивать жертв отменой детских пособий. Они звонят родителям от имени Социального фонда и сообщают о якобы выявленных сторонних переводах на личных счетах. Злоумышленники утверждают, что из-за этих переводов семья рискует лишиться детских пособий.

Чтобы сохранить выплаты, нужно скрыть подозрительный перевод из общего дохода. Для этого необходимо перевести все средства на якобы необлагаемый транзитный счет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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