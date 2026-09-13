В Мещанском округе прошла праздничная программа ко дню рождения района

Мещанский округ отметил день рождения праздничной программой в парке "Фестивальный". Мероприятие посвятили истории района, сохранению культурного наследия и участию жителей в развитии территории.

На площадках организовали концерт творческих коллективов и награждение активистов. Отдельно отметили добровольцев района, которые участвуют в проектах поддержки участников СВО. Для детей и взрослых провели тематические мастер-классы.

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