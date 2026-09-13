В Москве изменилось движение нескольких трамвайных маршрутов

В Москве изменились схемы движения нескольких трамвайных маршрутов из-за ремонта путей на Волоколамском шоссе и Лесной улице.

По выходным на Волоколамском шоссе трамваи № 6 и № 28 следуют по укороченным маршрутам, № 30 не заезжает к станции метро "Войковская", а № 15 и № 23 временно отменены. На Лесной улице маршруты № 5 и № 7 также ходят по измененным схемам, а от Белорусского вокзала до Лесной улицы запущены дополнительные автобусы.

По будням трамваи работают в обычном режиме. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.