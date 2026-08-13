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13 августа, 23:45

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На ВДНХ стартовал фестиваль "Вкусы России"

На ВДНХ стартовал фестиваль "Вкусы России"

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"Новости дня": на ВДНХ стартовал фестиваль "Вкусы России"

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На ВДНХ стартовал фестиваль "Вкусы России", который продлится до 23 августа. В 2026 году он объединил производителей продуктов, шеф-поваров и творческие коллективы более чем из 75 регионов страны.

Для гостей подготовили ярмарку, ресторанный дворик, а также концерты и мастер-классы. Как рассказала руководитель фестиваля Анастасия Круглова, на площадке было собрано множество познавательных и интерактивных зон, где дети и взрослые могут узнать что-то новое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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