На ВДНХ стартовал фестиваль "Вкусы России", который продлится до 23 августа. В 2026 году он объединил производителей продуктов, шеф-поваров и творческие коллективы более чем из 75 регионов страны.

Для гостей подготовили ярмарку, ресторанный дворик, а также концерты и мастер-классы. Как рассказала руководитель фестиваля Анастасия Круглова, на площадке было собрано множество познавательных и интерактивных зон, где дети и взрослые могут узнать что-то новое.

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