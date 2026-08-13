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13 августа, 14:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о планах озеленения Москвы в этом году

Сергей Собянин рассказал о планах озеленения Москвы в этом году

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Около 10 тысяч новых деревьев появятся в этом году в столице. Их высадят на улицах, в скверах и обновленных общественных пространствах. О планах по озеленению рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что к работам традиционно приступают поздней осенью. В это время растения легче всего переносят транспортировку и пересадку. За зиму они адаптируются на новых местах, а уже следующим летом москвичи и гости города смогут укрываться от зноя под их зелеными кронами.

В прошлом году в Москве высадили 12 тысяч крупномерных деревьев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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