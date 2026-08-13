Новости мира: число жертв землетрясения в Колумбии достигло 265 человек

Число жертв землетрясения в Колумбии достигло 265 человек. Пострадали более 1 300 человек, пропавшими без вести числятся 500 человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар 10 августа.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свой пост в конце августа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Ливитт сама приняла такое решение, почувствовав эмоциональное выгорание. Теперь у нее будет возможность больше времени проводить с семьей.

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