Минобороны России сообщило об уничтожении 926 беспилотников за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили 926 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Также в акватории Черного моря, как сообщили в оборонном ведомстве, был уничтожен безэкипажный катер. Кроме того, Минобороны заявило, что в ночь на 13 июля Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками были поражены объекты в порту Черноморска Одесской области.

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