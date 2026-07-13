Новости мира: число жертв пожара в центре Бангкока превысило 30 человек

Число жертв пожара в центре Бангкока превысило 30 человек. Очевидцы рассказывают об огненном смерче, который вырвался из дверей одного из баров. Причина пожара пока неизвестна, по словам специалистов, это похоже на прорыв газовой трубы.

Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 4 490 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Удар стихии пришелся на страну 24 июня. Повреждены 856 зданий, из которых 190 обрушились полностью, зарегистрировано более 1 200 афтершоков.

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