Собянин: в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников

С 20:30 12 июля в сторону Московского региона летело более 350 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

В поселке Пионерском в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. В Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали два человека. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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