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13 июля, 07:30

Экономика

Банки в России стали чаще отказывать в выдаче потребительских кредитов

Банки в России стали чаще отказывать в выдаче потребительских кредитов

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"Деньги 24": доля отказов по кредитам в России составила почти 80%

Банки в России стали чаще отказывать в выдаче потребительских кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, процент отказов по заявкам достиг почти 80%. В последние месяцы кредитные организации были лояльнее, но теперь ситуация изменилась.

Причина ужесточения связана с требованиями Банка России к закредитованным заемщикам. Регулятор требует сокращать долю клиентов, у которых на выплаты по кредитам уходит более 50% дохода. С 1 июля Банк России опять ужесточил эти требования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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