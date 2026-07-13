Транзит судов через Ормузский пролив полностью остановлен. Об этом объявили в иранском Управлении по контролю за Персидским заливом. В Тегеране объяснили такое решение эскалацией конфликта в регионе со стороны США.

На прошлой неделе стороны обменялись ударами и обвинили друг друга в агрессивных и незаконных действиях. В Иране подчеркнули, что после стабилизации ситуации судам вновь начнут выдавать разрешения на проход через пролив.

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