12 ноября, 17:30Общество
Телеканал Москва 24 объявил имя победителя конкурса "Районы, кварталы"
Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы". Зрителям нужно было угадать район столицы. На этот раз правильным ответом стала Марьина Роща.
Победителя выбрали с помощью рандомайзера. Им стал Денис. Номер его телефона заканчивается на 32–22.
Зрители могут участвовать в розыгрыше в будни. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно отгадать, а также обязательно указать свое имя и контактные данные.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.