12 ноября, 17:30Культура
Приклеенный к стене банан за 513 млн рублей привезут в Москву
Знаменитый приклеенный к стене банан за 513 миллионов рублей скоро привезут в Москву. Работу художника Маурицио Каттелана "Комедиант" впервые покажут на выставке в декабре.
В ноябре 2024 года банан продали более чем за 6 миллионов долларов. Тогда покупатель просто съел его, однако это не посчитали порчей шедевра. Автор работы изначально предполагал, что фрукт можно заменить на новый.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.