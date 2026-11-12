Приклеенный к стене банан за 513 млн рублей привезут в Москву

Знаменитый приклеенный к стене банан за 513 миллионов рублей скоро привезут в Москву. Работу художника Маурицио Каттелана "Комедиант" впервые покажут на выставке в декабре.

В ноябре 2024 года банан продали более чем за 6 миллионов долларов. Тогда покупатель просто съел его, однако это не посчитали порчей шедевра. Автор работы изначально предполагал, что фрукт можно заменить на новый.

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