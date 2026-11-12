В России фиксируют до 600 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 ежедневно

В России ежедневно фиксируют порядка 500–600 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. В Роспотребнадзоре отметили, что это соответствует обычной динамике для данного времени года, и напомнили о важности вакцинации против гриппа.

В Москве прививку можно сделать в поликлиниках и 18 мобильных пунктах возле станций метро, МЦК и МЦД. Среди них пункты у станций "Речной вокзал", "Медведково", "ВДНХ", "Щелковская", "Новогиреево", "ЦСКА", "Курская", "Киевская", "Площадь Гагарина", "Молодежная", "Пражская", "Планерная", "Жулебино", "Электрозаводская", "Выхино" и "Домодедовская", а также в Зеленограде-Крюкове и Щербинке.

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