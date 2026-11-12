Кубок России по спортивной аэробике завершился в Москве

В Москве завершился Кубок России по спортивной аэробике, в котором приняли участие более 100 спортсменов, в том числе победители и призеры чемпионата мира 2026 года. Участники разыграли семь комплектов медалей.

Программа соревнований включала 8 сложных элементов, которые спортсмены должны были выполнить за 1,5 минуты под музыку. Кубок России также стал дополнительным отборочным этапом в сборную страны. По его итогам определили 12 лучших спортсменов с чемпионата России.

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