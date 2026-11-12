Протаранившего двери отеля в "Москва-Сити" водителя заключили под стражу

Водителя, который протаранил двери отеля в "Москва-Сити", заключили под стражу до 9 января. Такое решение вынес Пресненский районный суд Москвы.

Инцидент произошел 9 ноября. Охранники не пустили в здание мужчину, который вел себя агрессивно. После этого он сел за руль легкового автомобиля, протаранил двери отеля и сбил охранника, а затем скрылся, повредив шлагбаум на выезде.

Позже полицейские обнаружили машину на улице Нижней Масловке и задержали мужчину. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.