12 ноября, 11:30Происшествия
Протаранившего двери отеля в "Москва-Сити" водителя заключили под стражу
Водителя, который протаранил двери отеля в "Москва-Сити", заключили под стражу до 9 января. Такое решение вынес Пресненский районный суд Москвы.
Инцидент произошел 9 ноября. Охранники не пустили в здание мужчину, который вел себя агрессивно. После этого он сел за руль легкового автомобиля, протаранил двери отеля и сбил охранника, а затем скрылся, повредив шлагбаум на выезде.
Позже полицейские обнаружили машину на улице Нижней Масловке и задержали мужчину. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.