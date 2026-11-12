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12 ноября, 07:45

Безопасность

Аферисты начали предлагать россиянам бесплатное обследование ко Дню борьбы с диабетом

Аферисты начали предлагать россиянам бесплатное обследование ко Дню борьбы с диабетом

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Мошенники использовали Всемирный день борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, чтобы похищать личные и банковские данные россиян. Аферисты предлагают записаться на бесплатное обследование, а для подтверждения записи просят сообщить данные полиса ОМС и перейти по ссылке.

Если ввести банковские реквизиты на поддельном сайте, злоумышленники могут похитить деньги со счета. Кроме того, человек рискует невольно стать дроппером. Эксперты советуют не сообщать незнакомцам по телефону паспортные данные, номера полисов ОМС и СНИЛС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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