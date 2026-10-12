Глава Минцифры рассказал о мерах по защите дата-центров "Яндекса"

Министерства обороны и цифрового развития прорабатывают вопрос защиты дата-центров "Яндекса" на фоне атак украинских беспилотников. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, компании удалось сохранить работоспособность, несмотря на беспрецедентный характер ударов. Министр отметил, что это свидетельствует о должном внимании "Яндекса" к резервированию мощностей.

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