12 октября, 11:30Безопасность
Моряки Северного флота провели учения в Арктике
Моряки Северного флота провели учения в Арктике. Они освободили от условного противника порт в Дудинке. В учениях задействовали морскую пехоту, авиацию, беспилотники и специальную технику.
Десантно-штурмовую группу доставили в нужный район с патрульного корабля "Иван Папанин" на вертолете Ка-29. Затем к побережью Енисея подошел большой десантный корабль "Кондопога". С его борта на берег спустили вездеходы с пехотинцами и военными инженерами.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.