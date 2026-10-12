Моряки Северного флота провели учения в Арктике. Они освободили от условного противника порт в Дудинке. В учениях задействовали морскую пехоту, авиацию, беспилотники и специальную технику.

Десантно-штурмовую группу доставили в нужный район с патрульного корабля "Иван Папанин" на вертолете Ка-29. Затем к побережью Енисея подошел большой десантный корабль "Кондопога". С его борта на берег спустили вездеходы с пехотинцами и военными инженерами.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.