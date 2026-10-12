Конституционный суд России может пересмотреть расчет алиментов для состоятельных родителей

Конституционный суд России может пересмотреть порядок расчета алиментов для родителей с высокими доходами. Поводом стала жалоба вратаря футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова, который добивается установления фиксированной выплаты в размере 300 тысяч рублей в месяц вместо доли от заработка.

По закону на содержание одного ребенка обычно взыскивают четверть дохода родителя, а на нескольких детей размер выплат может достигать половины заработка. При этом суды учитывают привычный уровень жизни ребенка. Стороны также могут заключить нотариальное соглашение об алиментах в твердой сумме или в процентах от дохода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.