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28 июля, 08:00

Общество

Москвичка стала сантехником и за один день заработала 36 тысяч рублей

Москвичка стала сантехником и за один день заработала 36 тысяч рублей

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Москвичка решила изменить свою жизнь и стала сантехником. За один рабочий день она заработала 36 тысяч рублей, установив 8 счетчиков воды. Женщина прошла специальное обучение и теперь меняет трубы, счетчики и запорную арматуру.

По ее словам, клиенты часто удивляются, когда на вызов приезжает женщина. При этом в учебных центрах отмечают, что рабочие специальности становятся все более популярными среди женщин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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