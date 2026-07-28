Москвичка стала сантехником и за один день заработала 36 тысяч рублей

Москвичка решила изменить свою жизнь и стала сантехником. За один рабочий день она заработала 36 тысяч рублей, установив 8 счетчиков воды. Женщина прошла специальное обучение и теперь меняет трубы, счетчики и запорную арматуру.

По ее словам, клиенты часто удивляются, когда на вызов приезжает женщина. При этом в учебных центрах отмечают, что рабочие специальности становятся все более популярными среди женщин.

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