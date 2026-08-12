Московские школьники завоевали награды на чемпионате по робототехнике в Пекине

Школьники из Москвы вернулись с наградами с чемпионата по робототехнике RobotChallenge 2026 в Пекине. Столицу представлял 21 ученик в составе 15 команд, все участники получили награды. Сборная завоевала серебряные медали и 19 дипломов призеров, из них 7 первой степени.

Главный тренер сборной команды Москвы по информатике Сергей Мустафин отметил, что такие поездки важны для развития потенциала ребят и инженерного образования внутри страны, чтобы школьники вдохновлялись, шли в инженерные вузы и строили профессию в этой области.

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