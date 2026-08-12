В Москве заблокировали 105 тысяч аккаунтов самокатчиков

В Москве заблокировали 105 тысяч аккаунтов арендаторов самокатов с начала сезона за грубые или повторные нарушения правил. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего за сезон выписали более 66 тысяч штрафов. Чаще всего пользователи нарушали правила, когда ездили вдвоем на одном самокате, проезжали по пешеходному переходу, не спешиваясь, и игнорировали велополосы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.