В Сети появилось видео момента ДТП с фиолетовой Lamborghini в Екатеринбурге

В Сети появилось видео момента аварии с фиолетовой Lamborghini в Екатеринбурге. На кадрах видно, как водитель другой машины поворачивает налево. Он пропускает одну машину, а летящую на большой скорости Lamborghini не замечает. Та пытается уйти от столкновения, вылетает на тротуар и врезается в жилой дом.

Под колеса попали люди, которые сидели на ступеньках. Они получили травмы. Пострадал также сам водитель. По информации СМИ, машина стоимостью около 40 миллионов принадлежит известному миллиардеру.

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