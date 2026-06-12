Специальные зоны с беседками и мангалами оборудовали в 14 парках столицы

В 14 парках столицы оборудовали специальные зоны с беседками и мангалами. Там есть все условия, чтобы безопасно пожарить шашлыки. Такой пикник можно устроить в Кусково, Митино, Серебряном бору, а также в Сокольниках.

Руководитель пресс-службы АНО "Развитие парков" Анастасия Зайцева сообщила, что беседки в парках Москвы можно централизованно выбрать и забронировать через сервис "Мосбилет". Можно арендовать семейную беседку или беседку для большой компании.

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