График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 11:15

Город

Бесплатные концерты организовало "Лето в Москве" по всему городу

Бесплатные концерты организовало "Лето в Москве" по всему городу

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В праздничные длинные выходные "Лето в Москве" подарило москвичам множество интересных мероприятий. Бесплатные концерты, исторические реконструкции, спортивные состязания, кино под открытым небом и красочные шоу проходят по всему городу от центра до крупных парков и музеев.

На ВДНХ подготовили развлечения для гостей самого разного возраста. В Музее Победы пройдет большая музыкальная программа. На Манежной площади открыли сразу десять зон отдыха: можно окунуться в атмосферу японского сада или спрятаться от московской жары под тропическими пальмами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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