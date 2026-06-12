Бесплатные концерты организовало "Лето в Москве" по всему городу

В праздничные длинные выходные "Лето в Москве" подарило москвичам множество интересных мероприятий. Бесплатные концерты, исторические реконструкции, спортивные состязания, кино под открытым небом и красочные шоу проходят по всему городу от центра до крупных парков и музеев.

На ВДНХ подготовили развлечения для гостей самого разного возраста. В Музее Победы пройдет большая музыкальная программа. На Манежной площади открыли сразу десять зон отдыха: можно окунуться в атмосферу японского сада или спрятаться от московской жары под тропическими пальмами.

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