Почти 300 площадок объединила праздничная программа в Москве

Москва отмечает День России. Праздничная программа объединила почти 300 площадок во всех округах. В Зарядье на медиэкранах "Матрешки Москвы" показывают фильм из 30 сцен, посвященный культуре разных народов России.

На ВДНХ насыщенными будут все три дня: в Музее слова, Центре космонавтики и авиации, павильоне "Атом" и на робо-станции пройдут экскурсии и концерты. До 13 июня возле Фонтана Дружбы Народов можно услышать концерты Московского джазового фестиваля.

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