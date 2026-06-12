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12 июня, 13:30

Город

Музей Победы подготовил патриотическую программу 12 июня

Музей Победы подготовил патриотическую программу 12 июня

ВДНХ представила праздничную программу для посетителей ко Дню России

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В День России по всему городу работают площадки с развлечениями для жителей и гостей столицы. В Музее Победы 12 июня проходят патриотические мероприятия и музыкальная программа.

На Манежной площади открыли 10 зон отдыха для посетителей. В программе бесплатные концерты, спортивные активности, экскурсии и исторические реконструкции. Одну из самых интересных программ подготовила ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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