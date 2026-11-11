Россиянам на Мальдивах угрожают задержанием на фоне проблем с банковскими переводами

Туристам из России на Мальдивах начали угрожать задержанием из-за якобы неоплаченных отелей на фоне проблем с банковскими переводами между странами. В зоне риска оказались и те, кто выкупил тур заранее. По словам некоторых путешественников, в аэропортах Мальдив туристов выборочно допрашивают в поисках должников.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что с середины октября мальдивские банки начали массово отклонять транзакции, поступающие из России. По данным участников рынка, общая сумма задержанных платежей составляет 2 миллионов долларов. В настоящее время Минэкономразвития России готовит обращение в Минтуризма и посольство Мальдив, чтобы разрешить эту ситуацию. Также ведомство планирует организовать переговоры между центральными банками двух стран.

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