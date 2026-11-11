11 ноября, 07:30Туризм
Спрос на зарубежные туры на новогодние праздники вырос более чем вдвое
Спрос на зарубежные туры на новогодние праздники вырос более чем вдвое на фоне высоких цен на российских курортах. Отдых в Египте и Таиланде стал обходиться дешевле поездки в Сочи.
Неделя отдыха в Красной Поляне для семьи может стоить до 500 тысяч рублей. При этом тур в Хургаду с перелетом и системой "все включено" обойдется не более чем в 450 тысяч рублей, а поездка в Таиланд на неделю будет стоить от 350 до 400 тысяч рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.