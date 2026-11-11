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11 ноября, 07:30

Туризм

Спрос на зарубежные туры на новогодние праздники вырос более чем вдвое

Спрос на зарубежные туры на новогодние праздники вырос более чем вдвое

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Спрос на зарубежные туры на новогодние праздники вырос более чем вдвое на фоне высоких цен на российских курортах. Отдых в Египте и Таиланде стал обходиться дешевле поездки в Сочи.

Неделя отдыха в Красной Поляне для семьи может стоить до 500 тысяч рублей. При этом тур в Хургаду с перелетом и системой "все включено" обойдется не более чем в 450 тысяч рублей, а поездка в Таиланд на неделю будет стоить от 350 до 400 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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