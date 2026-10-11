Сервисы "Яндекса" восстанавливаются после сбоя из-за остановки дата-центра во Владимире

После масштабного сбоя сервисы "Яндекса" постепенно восстанавливаются. Уже вновь доступны "Алиса", "Поиск", "Карты", "Такси" и "Почта", но ряд функций пока не работает.

Сбой произошел из-за остановки дата-центра во Владимире. Это нанесло ущерб и самой компании, и стороннему бизнесу. Облачная платформа компании сейчас работает в аварийном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

