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11 октября, 18:15

Технологии

Сервисы "Яндекса" восстанавливаются после сбоя из-за остановки дата-центра во Владимире

Сервисы "Яндекса" восстанавливаются после сбоя из-за остановки дата-центра во Владимире

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После масштабного сбоя сервисы "Яндекса" постепенно восстанавливаются. Уже вновь доступны "Алиса", "Поиск", "Карты", "Такси" и "Почта", но ряд функций пока не работает.

Сбой произошел из-за остановки дата-центра во Владимире. Это нанесло ущерб и самой компании, и стороннему бизнесу. Облачная платформа компании сейчас работает в аварийном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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