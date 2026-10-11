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11 октября, 10:00

Общество

Кашпировский оставил в наследство недвижимость в России и США

Кашпировский оставил в наследство недвижимость в России и США

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После смерти Анатолия Кашпировского предстоит определить судьбу его имущества. Среди активов психотерапевта – недвижимость в России и США. При этом некоторые объекты были переоформлены еще при его жизни.

Квартиру в московском районе Митино Кашпировский подарил супруге, а дома в Калифорнии оформил на детей. Кому достанется остальное имущество, станет известно после оформления наследства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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