11 августа, 13:00События
В Москве рассказали о программе фестиваля "День Индии" в 2026 году
С 20 по 23 августа Гостиный Двор станет пространством индийской культуры, дружбы и международного единства – здесь пройдет XI фестиваль "День Индии". Темой проекта в этом году станет "Единство культур – дружба народов", объединившее Год единства народов России и индийскую философскую идею "Васудхайва Кутумбакам" ("Весь мир – одна семья").
Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: концерты, индийский базар и гастрономическая зона, площадки, посвященные йоге, аюрведе, медитации, модные показы и традиционная индийская свадьба.
Как пройдет фестиваль, а также какие новые форматы и события войдут в программу, на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня" рассказали:
- основатель фестиваля "День Индии", президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани;
- заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Ольга Жилина;
- главный организатор фестиваля, директор Индийского культурно-национального центра "Сита" Даша Котвани;
- арт-директор Индийского культурно-национального центра "Сита", учредитель фонда "Нритья Сабха" Татьяна Назарова;
- представитель АНО "Развитие индийской культуры "Единство традиций", менеджер зоны релакса фестиваля Елена Карабанова;
- менеджер зоны Yoga Love Zone Наталья Александрова.