В Москве рассказали о программе фестиваля "День Индии" в 2026 году

С 20 по 23 августа Гостиный Двор станет пространством индийской культуры, дружбы и международного единства – здесь пройдет XI фестиваль "День Индии". Темой проекта в этом году станет "Единство культур – дружба народов", объединившее Год единства народов России и индийскую философскую идею "Васудхайва Кутумбакам" ("Весь мир – одна семья").

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: концерты, индийский базар и гастрономическая зона, площадки, посвященные йоге, аюрведе, медитации, модные показы и традиционная индийская свадьба.

Как пройдет фестиваль, а также какие новые форматы и события войдут в программу, на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня" рассказали: