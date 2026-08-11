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11 августа, 13:00

События

В Москве рассказали о программе фестиваля "День Индии" в 2026 году

В Москве рассказали о программе фестиваля "День Индии" в 2026 году

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С 20 по 23 августа Гостиный Двор станет пространством индийской культуры, дружбы и международного единства – здесь пройдет XI фестиваль "День Индии". Темой проекта в этом году станет "Единство культур – дружба народов", объединившее Год единства народов России и индийскую философскую идею "Васудхайва Кутумбакам" ("Весь мир – одна семья").

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: концерты, индийский базар и гастрономическая зона, площадки, посвященные йоге, аюрведе, медитации, модные показы и традиционная индийская свадьба.

Как пройдет фестиваль, а также какие новые форматы и события войдут в программу, на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня" рассказали:

  • основатель фестиваля "День Индии", президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани;
  • заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Ольга Жилина;
  • главный организатор фестиваля, директор Индийского культурно-национального центра "Сита" Даша Котвани;
  • арт-директор Индийского культурно-национального центра "Сита", учредитель фонда "Нритья Сабха" Татьяна Назарова;
  • представитель АНО "Развитие индийской культуры "Единство традиций", менеджер зоны релакса фестиваля Елена Карабанова;
  • менеджер зоны Yoga Love Zone Наталья Александрова.

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